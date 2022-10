Chi è Michela "Barby Mora", la barista supersexy che incanta TikTok col lato B

Tutti pazzi per Barby Mora: il lato B della barista Michela infiamma il web

I suoi video stanno facendo letteralmente impazzire la rete, per la felice combinazione tra il sottofondo musicale e un lato b davvero perfetto che ondeggia a tempo, dando vita a una danza sensualissima. Non si tratta di una danzatrice, ma di una barista di Arco di Trento, che compie le sue evoluzioni mentre prepara il caffè ai clienti… che spesso rimangono a bocca aperta.

Ma chi è davvero “Barby Mora”? Il suo vero nome è Michela, ha 41 anni e da venti fa la barista, dopo aver iniziato come lavabicchieri. Affaritaliani.it ha voluto conoscere meglio questa nuova star di TikTok.

Michela, ci racconta qualcosa di lei?

“Sono rumena, ma vivo dal 2000 in Italia. Sto convivendo col mio compagno e ho una figlia di sette anni”

CLICCA QUI PER GUARDARE TUTTI I VIDEO

Qual è il segreto della sua forma fisica, davvero invidiabile?

“E’ tutto merito di Madre Natura”

Beh, conterà anche l’allenamento…

“Mah, prima di avere mia figlia, sì, per circa due anni sono andata regolarmente in palestra, però poi ho smesso. Ultimamente, proprio zero. Ma grazie a Dio ho questo dono….”

Definizione pertinente, direi

“Sa, assomiglio a mia madre: lei ha otto figli eppure è ancora in forma straordinaria, dovrebbe vederla. Il suo fondoschiena è sempre al suo posto. Ho preso tutto da lei” Questione di DNA, quindi. Invece da chi nasce l’idea dei video? “Durante la quarantena, il mio compagno guardava sempre i seni e i fondoschiena delle modelle in Rete. A un certo punto mi ha detto: ‘Ma perché non li fai anche tu dei video su TikTok?’. Il primo l’ho fatto nel 2021, mentre ballavo, ed è stato visto così tante volte che ci ho preso gusto”

E lui ora non è geloso di tutti questi uomini che la guardano?

“No, nel nostro rapporto non è cambiato niente. Lui sa che sono del Sagittario e quindi se mi metti il divieto a una cosa io la faccio per ripicca. Finché c’è fiducia… Non faccio niente di male. Anche se vengo criticata”

Da chi?

“Dalle donne, soprattutto. All’inizio ci rimanevo molto male. Ho pensato anche di smettere di fare i video, ma poi mi sono resa conto che non era il caso di dare peso a queste critiche. Perciò vado avanti e non me ne frega niente di chi parla”

Ecco, ma lei perché fa questi video? Immagino che il suo bar sarà felice della pubblicità, ma lei?

“È vero, i clienti sono aumentati, ma in tutta sincerità abbiamo sempre lavorato molto. Fare video e pubblicarli mi rilassa, mi fa star bene fare i video. Quando sono un po’ stressata – e con la vita di adesso lo stress non manca – ho tre soluzioni: o prendo la macchina e vado in autostrada a tutta velocità e con la musica a palla, o mi chiudo in un centro benessere, oppure faccio un TikTok”

E sua figlia che dice?

“Spesso è proprio lei a filmarmi. Il primissimo video, che è stato anche uno dei più visti, è stato proprio realizzato da mia figlia. Ogni tanto mi prende in giro dicendo: ‘Mamma, sculetti sempre’. Io però le spiego che sto solo facendo il caffè”

E se da grande volesse diventare protagonista, passando davanti alla telecamera?

“Siccome ho due profili, le ho già detto che quando compirà 13 anni gliene lascerò uno. Ma impostando tutti i video come privati. Già adesso le piace molto farsi dei video mentre balla, che è la sua passione, ma la tengo fuori da certi tipi di video. Posso aggiungere una cosa?”.

Certamente...

“Vi aspetto tutti all'Ozone Bar per assaggiare il mio caffè: ci tengo a dimostrare che lo faccio davvero bene e che i clienti non vengono solo perché sono incuriositi dai video”.