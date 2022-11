Chiara Nasti ha partorito: è nato Thiago, l'annuncio via social. FOTO

Chiara Nasti ha partorito: è nato Thiago, l'annuncio via social

Chiara Nasti è diventata mamma. L'influencer ha partorito e subito dopo ha postato la prima foto di suo figlio Thiago, nato dall'unione con il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni.



Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato la nascita del loro primo figlio. Nella foto apparsa sui profili social della coppia si vede il piccolo Thiago, così si chiama il neonato, e si leggono numerosi messaggi di congratulazioni da parte dei fan e in tanti sono in attesa di saperne di più sull’inizio della loro nuova vita a tre.

Chiara Nasti ha partorito: è nato Thiago, il primo figlio con Matteo Zaccagni

Chiara Nasti ha annunciato via Instagram la nascita del suo primo figlio, nato dall'unione per Mattia Zaccagni. L'influence durante questi mesi è stata spesso travolta dalle polemiche per come ha scelto di raccontare la gravidanza via social, dai chili di troppo al gender reveal party allo Stadio Olimpico.