Claudia Cardinale choc, l'attrice "ricoverata contro la sua volontà"

L'attrice Claudia Cardinale si troverebbe "ricoverata contro la sua volontà", in una casa di cura francese

L'ultima volta che è stata vista in pubblico l'attrice Claudia Cradinale risale allo scorso maggio, in occasione dell'omaggio che ha ricevuto a Tunisi, per la sua carriera e le sue origni. Una sua amica, di lunga data, ha dato l'allarme, secondo il sito Dagospia, che l'attrice "sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese".

I sospetti, poi, sono alimentati da alcuni elementi come evidenzia Dagospia: Claudia Cardinale non aggiorna la pagina Instagram dal 26 aprile, l'ultimo post è una vecchia foto in bianco e nero che ha condiviso con i follower, con la didascalia: "Silence".

Lo scorso aprile Claudia Cardinale ha compiuto 84 anni e da molti anni ha scelto di vivere in Francia. Nel 1958 il regista Mario Monicelli la volle come protagonista de "I soliti ignoti" e, trasferitasi a Roma, intraprese la carriera di attrice con successo, diventando protagonista di pellicole cult come "Il gattopardo" di Luchino Visconti e "C'era una volta il West" di Sergio Leone.