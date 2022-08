Claudia Cardinale non è ricoverata : "Sto in campagna vicino Parigi"

L'attrice smentisce le vosi del ricovero in un ospizio

L'attrice Claudia Cardinale smentisce le voci che la volevano ricoverata in una casa di cura in Francia contro la sua volontà: "Mi trovo in una casa di campagna vicino a Parigi in compagnia dei miei figli. Sto accanto alla mia famiglia, sono in piena salute. E auguro una felice estate a tutti".



Negli ultimi giorni si erano fatti sempre più insistenti i rumor sull'attrice 84enne circa un ricovero contro la sua volontà inun ospizio. Poi, ad alimentare il gossip ci sono stati anche il silenzio di Claudia Cardinale e il fatto che fosse lontana dalle scene da tempo. Così, la stessa attrice ha posto fine a tutte le chiacchiere con una dichiarazione.