Compleanni oggi: i compleanni VIP del 1 ottobre 2022

Daniele Bossari

Nato a Milano l'1 ottobre 1974, oggi compie 48 anni

Daniele Bossari è un conduttore televisivo e radiofonico. Esordisce in radio negli Anni 90 a Radio Capital, RTL 102.5 e Rado Deejay per poi ottenere visibilità su MTV Italia e poi con Italia 1 grazie a trasmissioni come Popstars, due edizioni del Festivalbar, Saranno famosi, Top of the Pops e Mistero. Nel 2017 ha vinto il Grande Fratello VIP. E' sposato con Filippa Lagerback. La coppia ha una figlia.

Samuele Bersani

Nato a Rimini l'1 ottobre 1970, oggi compie 52 anni

Samuele Bersani è un cantautore italiano. Dopo essere stato notato da Lucio Dalla viene scelto nel 1991 per aprire i concerti dell'artista bolognese. Il successo arriva con l'album Freak che contiene brani come Spaccacuore e Cosa vuoi da me. Altre sue canzoni popolari sono Giudizi universali, Replay, Chiedimi se sono felice, Che vita! e Lo scrutatore non votante.

Milly Carlucci

Nata a Sulmona l'1 ottobre 1954, oggi compie 68 anni

Milly Carlucci, all'anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, è una conduttrice e autrice televisiva ed ex attrice. Esordisce in TV nel 1976 con L'altra Domenica ma la popolarità arriva con Giochi senza frontiere. Nel 1981 conduce Il sistemone, a cui seguono altri programmi di successo come Scommettiamo che...?, Luna Park, Fantastico, Pavarotti & Friends, Ballando con le stelle, Notti sul ghiaccio e Il cantante mascherato. Nel 1992 affianca Pippo Baudo nella conduzione del Festival di Sanremo.

Walter Mazzarri

Nato a San Vicenzo l'1 ottobre 1961, oggi compie 61 anni

Walter Mazzarri è un ex calciatore, di ruolo centrocampista, e allenatore di calcio. Si è seduto sulle panchine di Reggina, Torino, Sampdoria, Inter, Watford e Napoli, con cui ha vinto una Coppa Italia. Nel maggio 2022 viene esonerato dal Cagliari.