Compleanni oggi: i compleanni VIP del 11 giugno 2022

Tutti i compleanni di oggi 11 giugno 2022

Oggi 11 giugno sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Giobbe Covatta

Nato a Taranto l'11 giugno 1956, oggi compie 66 anni

Giobbe Covatta, psudonimo di Gianni Covatta, è un comicio, attore, scrittore, commediografo, attivista e politico. Inizia la carriera negli Anni 90 a Odeon TV ma ottiene la fama con Il Maurizio Costanzo Show. Nel 1993 esordisce al cinema con Pacco, doppio pacco, contropaccotto. Dal 2003 al 2005 diventa ospite fisso di Mai dire Domenica con la Gialappa's. Nel 2007 partecipa a Zelig. E' anche ambasciatore di AMREF e testimonial di Save the Children. In passato è stato portavoce nazionale della Federazione dei Verdi.

Jean Alesi

Nato a Montfavet l'11 giugno 1964, oggi compie 58 anni

Giovanni Roberto Alesi, noto come Jean Alesi, è un ex pilota automobilistico e opinionista francese. Dal 1991 al 1995 ha guidato la Ferrari vincendo il suo unico Gran Premio in carriera. Poi ha corso per Benetton, Sauber, Prost e Jordan con cui lasciò la Formula 1. al 2002 al 2006 ha disputato il campionato DTM e dal 2008 al 2009 lo Speedcar Serie. Nel 2010 corre il campionato Le Mans Series con una Ferrari 360 e nel 2012 diventa il più anziano ad aver disputato il rookie test per partecipare alla sua prima 500 Miglia di Indianapolis. Dopo le corse diventa colladautore per la McLaren Mercedes e opinionista per Pole Position su Ra1. Dal 2013 è ambasciatore della Pirelli.

Hugh Laurie

Nato a Oxford l'11 giugno 1959, oggi compie 63 anni

James Hugh Calum Laurie è un attore, musicista, comico e scrittore britannico. E' noto soprattutto per il ruolo del dottor Gregory House nella serie TV Dr. House - Medical Division per cui ha vinto due volte il Golden Globe come miglior attore. Ottiene i primi successi nel Regno Unito con il duo comico Fry e Laurie insieme a Stephen Fry. Poi partecipa alla serie The Black Adder della BBC con protagonista Rowan Atkinson. Ha anche vinto il Golden Glober per il miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o film tv per The Night Manager.

Enrico Nigiotti

Nato a Livorno l'11 giugno 1987, oggi compie 35 anni

Enrico Nigiotti è un cantautore e chitarrista italiano diventato celebre nelle prime fasi della carriera per la partecipazione al talent Amici di Maria de Felippi. Nel 2017 si classifica terzo all'undicesima edizione di X Factor. Nel 2019 si piazza decimo al Festival di Sanremo.

