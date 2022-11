Compleanni oggi: i compleanni VIP del 15 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 15 novembre 2022

Oggi 15 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Sofia Goggia

Nata a Bergamo il 15 novembre 1992, oggi compie 30 anni

Sofia Anna Vittoria Goggia è una sciatrice alpina. E' stata campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di tre Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali.

Mia Ceran

Nata a Treviri il 15 novembre 1986, oggi compie 36 anni

Mia Ceran è una giornalista e conduttrice televisiva. Inizia la carriera collaborando con Matrix e Studio Aperto, poi a La7 diventa inviata per L'aria che tira e In onda estate. In Rai collabora prima con Agorà per poi condurre Unomattina estate. Da settembre 2022 conduce il programma Nei tuoi panni.

Giucas Casella

Nato a Termini Imerese il 15 novembre 1949, oggi compie 73 anni

Giucas Casella, pseudonimo di Giuseppe Casella Mariolo, è un illusionista e personaggio televisivo. Debutta in televisione nel 1979 con giochi di prestigio e dimostrazioni di ipnosi. Nel 2004 partecipa a La Fattoria, nel 2018 all'Isola dei Famosi e nel 2021 al Grande Fratello VIP.

Paulo Dybala

Nato a Laguna Larga il 15 novembre 1993, oggi compie 29 anni

Paulo Exequiel Dybala è un calciatore argentino, di ruolo attaccante, oggi alla Roma. Nel 2012 arriva in Italia per giocare con il Palermo per poi venire acquistato nel 2015 dalla Juventus. In bianconero vince 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane. Nel 2022 si trasferisce alla Roma. Ha vinto la Finalissima 2022 (coppa Uefa-Conmebol) con l'Argentina.