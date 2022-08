Compleanni oggi: i compleanni VIP del 19 agosto 2022

Tutti i compleanni di oggi 19 agosto 2022

Oggi 19 agosto sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Marco Materazzi

Nato a Lecce il 19 agosto 1973, oggi compie 49 anni

Marco Materazzi è un ex calciatore, di ruolo difensore, e allenatore. Affermatosi a livello nazionale con la maglia del Perugia arriva all'apice della carriera nell'Inter, con cui vince 5 campionati italiani consecutivi, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane, 1 Champions League e 1 Coppa del mondo per club. E' campione del mondo con l'Italia nel 2006. Oggi allena il Chennaiyin in India.

Cesare Prandelli

Nato a Orzinuovi il 19 agosto 1953, oggi compie 69 anni

Cesare Prandelli è un ex calciatore, di ruolo centrocampista, e allenatore. Con la maglia della Juventus vince 3 scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Coppa dei Campioni, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa europea. Ha poi allenato squadre come Fiorentina, Roma, Parma, Galatasaray, Valencia ed è stato ct della Nazionale, con cui è stato finalista agli Europei 2021 e il terzo posto in Conference League.

Nanni Moretti

Nato a Brunico il 19 agosto 1953, oggi compie 69 anni

Nanni Moretti all'anagrafe Giovanni Moretti, è un regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico. Il suo primo lungometraggio Io sono un autarchico esce nel 1976. L'attenzione della critica arriva però con Ecce Bombo due anni dopo. Vince il David di Donatello come attore protagonista con Il Portaborse e il premio alla regia al Festival di Cannes con Caro diario e la palma d'oro con La Stanza del figlio. Altri suoi film molto celebri sono Palombella rossa e Il Caimano.

Bill Clinton

Nato a Hope il 19 agosto 1946, oggi compie 76 anni

William Jefferson Clinton, nato con il nome di William Jefferson Blythe III detto Bill, è un politico statunitense e 42esimo presidente USA dal 1993 al 2001. Nel 1998 ha subito un impichment dopo lo scandalo Lewinsky da cui è stato assolto. Oggi è impegnato nel sociale e l'ambiente.