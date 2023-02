Compleanni oggi: i compleanni VIP del 2 febbraio 2023

Tutti i compleanni di oggi 2 febbraio 2023

Oggi 2 febbraio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Shakira

Nata a Barranquilla il 2 febbraio 1977, oggi compie 46 anni

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conosciuta come Shakira, è una cantautrice colombiana. Debutta nel 1991 nel mercato latinoamericano per ottenere poi il successo mondiale con l'album Laudry Service nel 2001. Nel 2010 realizza la canzone per i Mondiali di calcio, Waka Waka (This Time for Africa). Ha vinto 3 Grammy Award e 12 volte i Latin Grammy Award. Nel 2011 riceve una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Dal 2011 al 2022 è stata sposata con Piqué e nello stesso anno è stata indagata per evasione fiscale.

Filippo Magnini

Nato a Pesaro il 2 febbraio 1982, oggi compie 41 anni

Filippo Magnini è un ex nuotatore che ha vinto 2 volte il campionato del mondo nei 100 m (2005 e 2007) oltre a 2 titoli mondiali in vasca corta e 17 ori europei. Dopo una relazione con Federica Pellegrini nel 2021 si sposa con Giorgia Palmas.

Nina Zilli

Nata a Piacenza il 2 febbraio 1980, oggi compie 43 anni

Nina Zilli, pseudonimo di Maria Chiara Fraschetta, è una cantautrice, personaggio televisivo e conduttrice radiofonica. Dopo alcune esperienza da veejay ottiene la popolarità con il singolo 50mila nel 2011. E' arrivata terza a Sanremo nella categoria Nuova Generazione con L'uomo che amava le donne. Nel 2012 rappresenta l'Italia all'Eurovision Song Contest con L'amore è femmina (Out of Love). Nel 2001 debutta in TV con Roxy Bar e nel 2015 è giudice per Italia's Got Talent. Ha poi recitato nel film California del 2022.

Alessandro Sallusti

Nato a Como il 2 febbraio 1957, oggi compie 66 anni

Alessandro Sallusti è un giornalista e opinionista. Dal 2021 è direttore responsabile di Libero. Inizia la carriera nel 1987 a Il Giornale per poi passare a Il Messaggero, Avvenire e Corriere della Sera. E' spesso ospite TV nei programmi Mediaset di politica. Dal 2006 al 2016 è stato legato a Daniela Santanchè.