Compleanni oggi: i compleanni VIP del 20 agosto 2022

Tutti i compleanni di oggi 20 agosto 2022

Oggi 20 agosto sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Rossella Brescia

Nata a Martina Franca il 20 agosto 1971, oggi compie 51 anni

Rossella Brescia è una ballerina, conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e insegnante di danza. Esordisce nel 1994 con il programma Tutti a casa e tre anni dopo diventa prima ballerina di Buona domenica. Dal 2001 al 2003 è insegnante di danza per Saranno Famosi (poi Amici) e nel 2004 realizza un calendario per Max. Dal 2004 al 2010 conduce Colorado mentre dal 2006 partecipa in radio a Tutti pazzi per RDS.

Enrico Letta

Nato a Pisa il 20 agosto 1966, oggi compie 56 anni

Enrico Letta è un politico e attuale segretario del Partito Democratico. Dal 2004 al 2006 è stato europarlamentare nel gruppo liberaldemocratico e dal 2001 al 2015 deputato prima per la Margherita e poi per il PD. E' stato poi ministro per le Politiche Comunitarie (1998-1999), ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (1999-2001) e sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (2006-2008). Da aprile 2013 al febbraio 2014 è stato presidente del Consiglio.

Arisa

Nato a Genova il 20 agosto 1982, oggi compie 40 anni

Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, è una cantante e personaggio televisivo. Ottiene la popolarità nel 2009 con la sua partecipazione al festival di Sanremo con il singolo Sincerità. Nel 2014 lo vince con Controvento e l'anno successivo è co-conduttrice. Nel 2010 esordisce in TV come ospite di Victor Victoria - Niente è come sembra e poi come giudice della quinta, sesta e decima edizione italiana di X Factor. Nel 2021 vince la 16° edizione del programma Ballando con le stelle in coppia con il ballerino Vito Coppola.

