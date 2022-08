Ultime notizie di gossip 3 agosto 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 3 agosto 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 3 agosto 2022 troviamo l'estate bollente di Wanda Nara, che aspetta di sapere se il marito Icardi si trasferirà al Monza, e di Ilary Blasi, che non ha nessuna intenzione di passare per la mogliettina tradita dopo la separazione con Totti. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 3 agosto 2022:

Mentre Mauro Icardi è sempre più vicino a vestire la maglia del Monza la moglie Wanda Nara attira gli sguardi di tutti mentre prende il sole al mare....GUARDA LE FOTO DI WANDA NARA

Ilary Blasi sensualissima a Sabaudia in vacanza con le amiche: "Non vuole passare per la mogliettina tradita e inconsolabile"....LEGGI LA NEWS COMPLETA SU ILARY BLASI

I Maneskin si scatenano al Lollapalooza di Chicago. La foga è stata tale che il frontman Damiano David ha subito un piccolo infortunio....LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL TOUR AMERICANO DEI MANESKIN

Arisa pubblica una foto completamente nuda sui social e lancia la bomba: "Sono tutte le donne, ma anche un uomo"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL COMING OUT DI ARISA

Il processo Heard-Deep non è ancora finito. Gli avvocati dell'attrice rivelano: "Johnny soffre di disfunzione erettile"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU JOHNNY DEEP