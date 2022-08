Ilary Blasi sensuale a Sabaudia, in compagnia delle sue amiche - FOTO

Sempre sensuale Ilary Blasi, a Sabaudia, in compagnia delle sue amiche

La lunga estate di Ilary Blasi continua, ma non è da sola, le sue amiche spesso le organizzano delle cene a Sabaudia. L'ex letterina dopo l'annuncio della separazione da Francesco Totti, non ha mai smesso di postare foto e storie su Instagram, anzi molti hanno notato che Ilary è più interattiva con i suoi follower.

Sempre impeccabile, Ilary Blasi sceglie con cura i suoi look griffatissimi e appare sempre sensuale. Dopo 20 anni, si ritrova nella villa di Sabaudia sul mare senza Francesco Totti, ma non vuole passare per la mogliettina tradita e inconsolabile. Per questo sui social si mostra più del solito con foto sexy e sorridenti. Gli ultimi scatti la ritraggono in acqua con gli slip striminziti color jeans e una camicia annodata sul ventre perfetto e ammalia.

Soprattutto Ilary Blasi si è circondata dell'affetto delle sue amiche, tra qualche giorno stando ad alcune voci lascerà la villa di Sabaudia all'ex marito: è arrivato il turno di Totti.