Icardi-Monza, pressing Galliani: regalo di Silvio ai tifosi. E Wanda Nara...

Icardi-Monza, Galliani sogna Maurito. Psg pronto a trattare

Il Monza non molla la pista che porta a Mauro Icardi (oltre ad Andrea Petagna: offerta complessiva da 13 milioni, in Napoli ne chiede 15-20). Secondo L’Equipe, dai dirigenti del club guidato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani filtra grande ottimismo il colpo di calciomercato legato al ritorno di Maurito in Italia. Il Psg, stando ai rumors che arrivano dalla Francia, sarebbe anche pronto a pagare parte dell'ingaggio nell'operazione che porterebbe l'attaccante argentino ex Inter.

Il corteggiamento prosegue, Adriano Galliani potrebbe tornare a breve alla carica. Nei giorni scorsi, Mauro Icardi era stato accostato anche al Borussia Dortmund (Sebastien Haller dovrà sottoporti a chemioterapia per un tumore maligno ai testicoli e sarà fuori per diversi mesi) ma la pista che porta in Bundesliga sembra fredda. E Monza sogna di accogliere Maurito e Wanda Nara.

