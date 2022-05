Compleanni oggi: i compleanni VIP del 21 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 21 maggio 2022

Oggi 21 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Marco Carta

Nato a Cagliari il 21 maggio 1985, oggi compie 37 anni

Marco Carta è un cantante che ha avviato la sua carriera musicale vincendo nel 2008 il talent Amici di Maria De Filippi. Il suo successo culmina con il primo posto al Festival di Sanremo l'anno successivo con il singolo La forza mia. Nel 2019 è stato assolto dall'accusa di furto aggravato alla Rinascente di piazza Duomo, a Milano.

Urbano Cairo

Nato a Milano il 21 maggio 1957, oggi compie 65 anni

Urbano Roberto Agostino Cairo è un imprenditore, editore, dirigente sportivo e dirigente. Oltre a essere presidente del Torino Football Club e anche a capo della Cairo Communication e di RCS MediaGroup, di cui è anche amministratore delegato.

Francesca Pepe

Nata a Sarzana il 21 maggio 1991, oggi compie 31 anni

Francesca Pepe è una modella e influencer. La notorietà arriva con la vittoria nel 2016 di Miss Europa e un servizio fotografico per la versione italiana di Playboy. Conosciuta poi per aver partecipato alla serie The Lady di Lory del Santo, ha partecipato come concorrente al Grande Fratello VIP 2020. In passato ha avuto una relazione con Vittorio Sgarbi.

Ghali

Nato a Milano il 21 maggio 1993, oggi compie 29 anni

Ghali Amdouni, noto semplicemente come Ghali, è un rapper divenuto celebre al grande pubblico per brani come Habibi, Uallah e Dende. Nel 2011 fonda i Troupe d'Elite e viene messo sotto contratto dell'etichetta Tanta Roba di Guè Pequeno. Nel 2016 fonda l'etichetta Sto Records.

Emilio Carelli

Nato a Crema il 21 maggio 1952, oggi compie 70 anni

Emilio Carelli è un giornalista, autore televisivo, accademico e politico. Inizia la sua carriera giornalistica come inviato di Canale 5. Nel 1991 diventa vicedirettore di Studio Aperto e collabora alla creazione del TG5. Nel 2003 fonda e diventa direttore responsabile di Sky TG24. Nel 2018 si candidata con il M5S, che poi lascia nel 2021 per entrare in Coraggio Italia.

