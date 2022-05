Ascolti, Cairo sorpassa Rete 4: La7 al sesto posto tra le reti in prime time

Ascolti, La7 al sesto posto nella classifica delle rete in prima serata e nella giornata. E sul web...

Ottimi ascolti per La7 anche nel mese di aprile. La rete del gruppo Cairo Communication nel totale giornata (fascia oraria che va dalle 07.00 alle 2.00) ha realizzato una share del 4,05% (+15% e 1° rete per incremento vs 2021), e in prime time (20.30 - 22.30) ottiene il 4,73%. Risultati che, in entrambe le fasce, la confermano stabilmente al sesto posto, davanti a Rete4.

Al mattino ( 7:00 /12:00) con il 3,86% la rete si posiziona al quarto posto davanti a Rai2 (3,68%), Italia1 (3,13%) e Rete 4 (2,03%), mentre con il 3,87% è quarta rete anche nel pomeriggio e preserale ( 15:00 /20:30) davanti a Rete4 (3,69%), Rai2 (3,20%) e Italia1 (3,04%). Complessivamente, sono stati 34,5 milioni i telespettatori contattati nell’arco del mese ovvero il 60% della popolazione italiana. Dati che salgono al 65% sui laureati e al 70% sul pubblico con la più alta capacità di spesa.

Sui laureati La7 si conferma poi la terza rete più vista nella giornata ( 07.00 /02.00) con l’8,91% dietro a Rai1 (16,88%) e Canale 5 (8,99%), mentre è seconda rete nel prime time ( 20:30 /22:30) con il 10,51% dietro solo a Rai1 (17,05%). Fra i telespettatori appartenenti alla classe socio/economica più elevata (CSE 3.0 alta), La7 è quarta nel totale giornata ( 07.00 /02.00) con il 7,79% davanti a Rai2 (4,63%), Rete4 (4,59%) e Italia1 (3,17%), e sale al terzo posto in prime time ( 20.30 - 22.30) con il 9,02% dietro solo a Rai1 (17,32%) e Canale5 (9,91%).

Cairo fa bene anche sul web. Le visualizzazioni via internet e social di La7 sono state 12.5 milioni di browser dei siti La7 e app (+13% vs 2021), 6,1 i milioni di follower dei profili de La7 e dei suoi programmi attivi su Facebook, Twitter, Instagram e Tik Tok, (+9% vs aprile 2021); 110 milioni di visualizzazioni social e 2 milioni di interazioni social, pari a +25%.

