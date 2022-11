Compleanni oggi: i compleanni VIP del 22 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 22 novembre 2022

Oggi 22 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Scarlett Johansson

Nata a New York il 22 novembre 1984, oggi compie 38 anni

Scarlett Ingrid Johansson è un'attrice e cantante statunitense. Esordisce al cinema nel 1994 con Genitori cercasi, a cui seguono altri film di successo come L'uomo che sussurrava ai cavalli (1998), Ghost World (2001), La ragazza con l'orecchino di perla (2003), Lost in Translation - L'amore tradotto (2003), Match Point (2005) e Jojo Rabbit (2019). E' conosciuta anche per il ruolo di Vedova Nera nei film della Marvel. Nel 2011 ha vinto un Tony Award per il suo ruolo nello spettacolo Uno sguardo dal ponte.

Oscar Pistorius

Nato a Johannesburg il 22 novembre 1986, oggi compie 36 anni

Oscar Leonard Carl Pistorius è un ex velocista sudafricano, campione paralimpico nel 2004 sui 200 metri piani e nel 2008 sui 100, 200 e 400 metri piani. È stato il decimo atleta a competere sia alle Olimpiadi che alle Paralimpiadi ma il primo a vincere una medaglia nella competizione per normodotati (argento nella staffetta 4x400 metri ai Mondiali di Taegu 2011). Nel 2017 è stato condannato dalla Suprema Corte d'Appello di Johannesburg a 13 anni e 6 mesi di prigione per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp.

Paolo Gentiloni

Nato a Roma il 22 novembre 1954, oggi compie 68 anni

Paolo Gentiloni Silveri è un politico e giornalista. E' l'attuale commissario europeo per gli affari economici e monetari, carica che ha assunto nel 2019. In precedenza è stato presidente del Consiglio dei ministri dal 2016 al 2018. E' stato tra i fondatori del Partito Democratico, di cui è stato anche Presidente dal 2019 al 2020, e ha ricoperto prima la carica di ministro delle comunicazioni nel governo Prodi II (2006-2008) e poi di ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Renzi (2014-2016).

Leggi le ultime news su:

Leo Gassman

Nato a Roma il 22 novembre 1998, oggi compie 24 anni

Leo Gassmann è un cantautore e figlio di Alessandro Gassman. Nel 2018 si classifica quinto a X Factor. Ha vinto il Festival di Sanremo 2020 nella categoria "Nuove Proposte" con il brano Vai bene così.