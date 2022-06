Compleanni oggi: i compleanni VIP del 24 giugno 2022

Tutti i compleanni di oggi 24 giugno 2022

Oggi 24 giugno sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Lionel Messi

Nato a Rosario il 24 giugno 1987, oggi compie 35 anni

Lionel Messi è un calciatore argentino di ruolo attaccante. Cresciuto nel Barcellona, con cui ha vinto 10 campionati, 7 coppe di Spagna, 8 supercoppe di Spagna, 4 Champions League, 3 supercoppe europee, 3 Mondiali per club, oggi gioca nel Paris Saint Germain con cui ha ottenuto il suo primo campionato francese. Ha inoltre alzato la cifra record di 3 Pallone d'oro e 4 Pallone d'oro FIFA. Con la maglia dell'Argentina ha vinto la Coppa America 2021, il Mondiale Under 20 nel 2005 e l'oro ai Giochi Olimpici di Pechino nel 2008.

Leggi le ultime news su:

Renzo Arbore

Nato a Foggia il 24 giugno 1937, oggi compie 85 anni

Renzo Arbore, all'anagrafe Lorenzo Giovanni Arbore, è considerato il primo dj italiano, oltre che conduttore radiofico e televisivo, autore, sceneggiatore, registra, attore, musicista e clarinettista. Negli Anni 60 inizia il sodalizio con Gianni Boncompagni realizzando diversi programmi per la RAI come Bandiera gialla, Alto gradimento in radio e Quelli della notte nel 1985. In passato è stato legato a Mara Venier e Mariangela Melato, con cui ha trascorso gli ultimi anni fino alla morte nel 2013.

Vladimir Luxuria

Nata a Foggia il 24 giugno 1965, oggi compie 57 anni

Vladimir Luxuria (nato Wladimiro Guadagno) è un'attivista, ex politica, scrittrice, opinionista e personaggio televisivo. E' stata deputata di Rifondazione Comunista durante il governo Prodi II. In TV ha partecipato a diversi programmi come Il Maurizio Costanzo Show, L'Isola dei Famosi e il Grande Fratello come opinionista.

Leggi le ultime news su:

Emilio Fede

Nato a Bercellona Pozzo di Gotto il 24 giugno 1931, oggi compie 91 anni

Emilio Fede è un giornalista, conduttore televisivo e scrittore. E' stato direttore del TG1, Videonews, Studio Aperto e del TG4 fino al 2012. E' stato coinvolto nei casi Ruby e Mediaset.

Leggi le ultime news su:

Emilio Fede torna in TV alla conduzione di "Punti di vista" su Go-TV