Compleanni oggi: i compleanni VIP del 24 settembre 2022

Alessia Merz

Nata a Trento il 24 settembre 1974, oggi compie 48 anni

Alessia Merz è una showgirl, ex modella, interprete di fotoromanzi, conduttrice televisiva e attrice. Debutta con Non è la Rai per poi diventare velina di Striscia la notizia nel 1995. Nel 1998 ha la sua prima esperienza da conduttrice con Meteore - Alla ricerca delle stelle perdute. Nel 2000 realizza il calendario per Maxim. Nel 2004 partecipa all'Isola dei Famosi. E' sposata con l'ex calciatore Fabio Bazzani.

Marco Tardelli

Nato a Careggine il 24 settembre 1954, oggi compie 68 anni

Marco Tardelli un ex calciatore, di ruolo centrocampista, ed ex allenatore. Con la maglia della Juventus ha vinto cinque Scudetti ed è stato tra i primi tre giocatori ha vincere tutte le principali competizioni UEFA per club (Coppa UEFA, Coppa dei Campioni, Supercoppa Europea). E' stato campione del mondo con l'Italia nel 1982. Dopo il ritiro è diventato opinionista sportivo.

Oscar Farinetti

Nato ad Alba il 24 settembre 1954, oggi compie 68 anni

Natale Farinetti, conosciuto come Oscar, è un imprenditore, dirigente d'azienda e scrittore. Ha fondato la catena Eataly ed è l'ex proprietario della catena di grande distribuzione Unieuro.

Riccardo Illy

Nato a Trieste il 24 settembre 1955, oggi compie 67 anni

Riccardo Illy è un impreditore e politico. Dal 1995 è vicepresidente di Illycaffè e dal 2014 è nel cda di Hera. Nel 1993 e nel 1997 viene eletto sindaco di Trieste. Dal 2003 al 2008 è presidente del Friuli Venezia Giulia.