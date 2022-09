Bonomi acquista il 52% di Eataly con un aumento di capitale da 200 milioni

Ufficializzato l'ingresso con una quota di maggioranza della Investindustrial di Andrea Bonomi in Eataly -

Investindustrial va verso la maggioranza in EATALY dopo la firma di un accordo "finalizzato a supportare la crescita a livello internazionale" dell'azienda fondata da Oscar Farinetti "che, da oltre 15 anni, promuove in modo integrato la vendita di prodotti alimentari italiani di alta gamma e la ristorazione di qualità in prestigiose location su scala globale".

L'operazione - si legge in una nota - "prevede un aumento di capitale di 200 milioni di euro e un concomitante acquisto da parte di Investindustrial di una parte delle quote detenute dagli azionisti esistenti, per portare Investindustrial a detenere la maggioranza della Società. L'operazione prevede che, al closing, Investindustrial detenga il 52% del capitale, mentre i soci storici Eatinvest (famiglia Farinetti), la famiglia Baffigo / Miroglio e Clubitaly (Tamburi Investment Partners) possiederanno complessivamente il restante 48%". L'aumento di capitale punta "a supportare la crescita di EATALY in Italia e nel mondo, valorizzandone la filosofia e il DNA sostenibile, il sostegno continuo alle filiere agroalimentari locali e l'esportazione di prodotti di eccellenza, sia tramite l'espansione dei flagship stores su scala globale, sia tramite lo sviluppo di nuovi formati": l'operazione prevede anche l'acquisto del restante 40% del business di EATALY negli Stati Uniti.

Al termine dell'operazione l'attuale a.d. Nicola Farinetti assumerà la carica di Presidente e il nome del suo successore "sarà annunciato a breve": si tratterà di "un manager di grande esperienza che contribuirà alla crescita e al consolidamento della Società su scala globale".

Nella nota si sottolinea come Investindustrial, la famiglia Farinetti, la famiglia Baffigo / Miroglio e Clubitaly "intendono continuare a sostenere lo sviluppo globale del business, sia attraverso un piano di nuovi flagship stores, sia con l'apertura di nuovi store formats nelle grandi città, nonché proseguendo nel percorso di sostenibilità che da sempre caratterizza EATALY". Questo progetto - evidenziano tutti i partner - "prevede il mantenimento della Società in Italia, dove EATALY è nata, una forte crescita in mercati esteri quali gli Stati Uniti, dove è già attiva con 8 flagship stores, e lo sviluppo nel Middle East - Asia, dove il Gruppo è attualmente presente con 16 stores in franchising".

Commentando l'operazione Andrea Bonomi, Presidente dell'Industrial Advisory Board di Investindustrial, spiega: "Siamo entusiasti di poter supportare un'eccellenza italiana nel mondo come EATALY in qualità di partner industriale di lungo periodo. EATALY rappresenta un player unico che la famiglia Farinetti, grazie alla sua visione e capacità imprenditoriale, ha guidato nella rivoluzione del concetto di cibo italiano di alta qualità in tutto il mondo". Per l'ad Nicola Farinetti, "l'accordo sottoscritto apre ad una partnership strategica che proietta EATALY in una nuova fase della sua storia, che si prospetta di grande crescita a livello internazionale. E che ci permetterà di rafforzare il nostro format unico al mondo, promuovere progetti legati all'innovazione e valorizzare i nostri talenti"