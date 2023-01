Compleanni oggi: i compleanni VIP del 25 gennaio 2023

Tutti i compleanni di oggi 25 gennaio 2023

Oggi 25 gennaio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Volodymir Zelensky

Nato a Rih il 25 gennaio 1978, oggi compie 45 anni

Volodymyr Oleksandrovyc Zelenskyj è un politico, attore, regista, sceneggiatore e comico ucraino. Dal 20 maggio 2019 è presidente dell'Ucraina. Oltre per il ruolo di guida del Paese prima durante la pandemia di Covid-19 e poi nell'invasione da parte della Russia è conosciuto per la serie Servitore del popolo, in cui interpreta un professore del liceo che inaspettatamente diventa presidente dell'Ucraina.

Toni Servillo

Nato ad Afragola il 25 gennaio 1959, oggi compie 64 anni

Toni Servillo, all'anagrafe Marco Antonio Servillo, è un attore, regista teatrale e doppiatore. Esordisce al cinema con Morte di un matematico napoletano (1992). La popolarità arriva nel 2001 con L'uomo in più, a cui seguono Le conseguenze dell'amore (2004) e La ragazza del lato (2006), che gli fanno vincere due David di Donatello come miglior attore protagonista. Nel 2008 ottiene visibilità internazionale con Gomorra e Il divo, che gli vale un terzo David di Donatello. Nel 2013 è protagonista nel film da Oscar la grande bellezza, per cui vince il quarto David di Donatello.

Charlene Wittstock

Nata a Bulawayo il 25 gennaio 1978, oggi compie 45 anni

Charlène Lynette Grimaldi, nata Wittstock, nota anche come Charlène di Monaco, è la principessa consorte del Principato di Monaco, in quanto moglie del principe Alberto II, oltre che ex nuotatrice e modella sudafricana.

Noemi

Nata a Roma il 25 gennaio 1982, oggi compie 41 anni

Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti, è una cantante che ha ottenuto la popolarità con la partecipazione alla seconda edizione di X Factor nel 2009. Partecipa al festival di Sanremo l'anno successivo con Per tutta la vita, che vince un Sanremo Hit Award, e nel 2012 arriva terza con Solo solo parole. Nel 2017 entra nel Guinness dei primati per avere eseguito il maggior numero di concerti (9) in 12 ore durante la Festa della musica.