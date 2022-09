Compleanni oggi: i compleanni VIP del 30 settembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 30 settembre 2022

Oggi 30 settembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Monica Bellucci

Nata a Città di Castello il 30 settembre 1964, oggi compie 58 anni.

Monica Bellucci è un'attrice e modella. Oltre ad aver sfilato per tutte le principali case di moda, viene ricordat per i suoi ruoli in film di scuesso come Dracula Di Bram Stoker, Malena, due film della trilogia di Matrix, La passione di Cristo e Spectre. Per due volte è madrina del Festival del Cinema di Venezia. E' stata sposata con l'attore Vicente Cassell a cui ha dato due figlie.

Giorgio Panariello

Nato a Firenze il 30 settembre 1960, oggi compie 62 anni

Giorgio Panariello è un comico, cabarettista, imitatore, attore, conduttore televisivo e regista. Ottiene la notorietà nel trio composto con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni chiamato Fratelli d'Italia negli Anni 90. Nei primi anni 2000 conduce lo show Torno sabato e nel 2006 è direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Nel 2012 torna in Mediaset con Panariello non esiste. Nel 2022 gira i teatri d'Italia con il suo spettacolo La favola mia.

Renato Zero

Nato a Roma il 30 settembre 1950, oggi compie 72 anni

Renato Zero, pseudonimo di Renato Fiacchini, è un cantautore e produttore discografico. Raggiunge la popolarità negli Anni 70 con brani come Mi vendo e Triangolo. Nel 1991 partecipa al suo primo Festival di Sanremo arrivando secondo. In carriera ha pubblicato 44 album ed è stato al primo posto nella classifica italiana per 48 settimane.

Massimo Bottura

Nato a Modena il 30 settembre 1962, oggi compie 60 anni

Massimo Bottura è un cuoco e titolare dell'Osteria Francescana con tre stelle Michelin. E' stato poi più volte premiato come miglior ristorante al mondo da The World's 50 Best Restaurants. E' conosciuto anche per essere un filantropo e collezionista d'arte.