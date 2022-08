Compleanni oggi: i compleanni VIP del 4 agosto 2022

Tutti i compleanni di oggi 4 agosto 2022

Oggi 4 agosto sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Antonio Tajani

Antonio Tajani è un politico e giornalista. Dal 2014 è europarlamentare ed è oggi vicepresidente del Partito Popolare Europeo oltre che vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia. Dal 2008 al 2014 è stato Commissario europeo prima per i trasporti e poi all'industria. Dal 2017 al 2019 è stato presidente del Parlamento europeo.

Barack Obama

Barack Hussein Obama II è un politico statunitense e primo presidente degli Stati Uniti di origini afroamericane. Nomitato alla casa bianca nel 2009 viene riconfermato per un secondo mandato. Nel 2009 gli è stato consegnato il premio Nobel per la pace

Giuseppe Civati

Giuseppe Civati è un politico, saggista ed editore. ENel 2015 fonda e diventa primo segretario di Possibile. E' stato deputato dal 2013 al 2018.

Alessandro Di Battista

Alessandro Di Battista è un politico e attivista italiano. E' stati deputato della XVII legislatura della Repubblica Italiana con il Movimento 5 Stelle. Conclusa l'esperienza in parlamento, collabora con il Fatto Quotidiano per alcuni reportage all'estero e realizza documentari per Sky e TV Lofr. Dal 2020 inoltre collabora con The Post Internazionale ed è opinionista per DiMartedì sul La7.

Meghan Markle

Meghan Markle è un'attrice statunitense e attivista che ha ottenuto la popolarità con il matrimonio con il principe Harry della casa reale inglese. Con le nozze ha acquisito il titolo di cuhessa del Sussex. Ha due figli, Archie Harrison e Lilibet Diana.

