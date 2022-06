Royal family news: la nuova foto di Lilibet Diana, la figlia di Harry e Megan

Ecco, la prima foto di Lilibet Diana, la figlia di Harry e Megan

In occasione del Giubileo di Platino, Harry e Megan con i loro figli, dopo due anni di assenza dalle cerimonie ufficiali reali, sono arrivati a Londra per festeggiare Elisabetta II e presentarle la loro secondogenita Lilibet Diana. Soprattutto, durante la loro permanenza a Frogomore Cottage, Lilibet, lo scorso 4 giugno, ha festeggiato il suo primo compleanno.

Per celebrare la piccola, i genitori hanno organizzato un pic nic informale con gli amici stretti. Ha preso parte alla festa anche il fotografo e amico dei Sussex, Misan Harriman che dal suo account Instagram ha pubblicato il primo ritratto dove si vede la piccola. Capelli rossi come papà Harry, occhi chiari, ecco Lilibet, che tutti in famiglia chiamano affettuosamente Lili.

Nella didascalia a corredo dello scatto, si legge: "È stato un tale privilegio celebrare il primo compleanno di Lilibet con la mia famiglia e la sua! Gioia e truccabimbi tutt'intorno". La foto di Lili è arrivata due giorni dopo il compleanno e non è un caso. Nel lungo weekend di festeggiamenti per il Giubileo, nulla poteva distogliere l'attenzione da Elisabetta II: la pubblicazione della prima foto della bambina avrebbe avuto un'eco non da poco e sarebbe stata interpretata come l'ennesima mancanza di rispetto alla monarchia. È vero che si era già vista in uno scatto diffuso dalla coppia, ma a pochi mesi, e non nitidamente.

Durante il loro soggiorno nel Regno Unito, invece, Harry e Meghan hanno mantenuto un basso profilo. Arrivati con i figli in gran segreto, sono andati via prima della fine delle celebrazioni. Il vero motivo del viaggio, in fondo, era soddisfare un grande desiderio della regina, che voleva conoscere Lilibet e rivedere il fratello maggiore Archie, 3 anni. L'incontro, a Windsor, ha reso molto felice The Queen. Un Giubileo indimenticabile.

