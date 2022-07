Megan monetizza l'amore di Harry e lui diventa il suo gioppino

La biografia non autorizzata di Tom Bower risalta una Meghan Markle interessata solo ai soldi del marito Harry

La Corona britannica torna a tremare. Al centro dell'attenzione c'è il nuovo libro dell'ex inviato e giornalista investigativo Tom Bower, biografo reale e autore di "Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors". Secondo Bower: "Meghan ha monopolizzato la narrazione e ha convinto il marito di essere lei la vittima, legandolo a lei a tal punto da non dargli alcuno spazio per riflettere e rendersi conto della verità".



Soprattutto la narrazione di Bower offre quelle risposte alle domande più frequenti della stampa e dell'opinione pubblica, che segue passo passo le vicende della famiglia reale. I principi Harry e William si riconcilieranno mai? Quale sarà il futuro dei Sussex? E cosa c’è dietro la guerra che è scoppiata tra le mura di Buckingham Palace con l'arrivo di Meghan Markle e che è deflagrata all’esterno con la Megxit? In merito il giornalista non solo ha le idee chiare, ma delinea un profilo di Megan definita "un'arrampicatrice avida, arrogante e con un pessimo carattere".

Intervistato da OK Magazine, Bowe afferma: "È tardi per una riconciliazione tra i due fratelli", che per scrivere questa biografia non autorizzata ha intervistato oltre 80 fonti vicine ai Sussex. Compito non semplice, considerando anche "Meghan Markle ha vietato ai suoi amici e alle persone che lavorano con lei di parlare con me", ha sottolineato l'autore, "una stupidaggine perché avrebbero potuto fornirmi la sua versione dei fatti".

Il giornalista continua: "Meghan non aveva nessuna voglia di integrarsi nella famiglia. C’è questo alla base della rottura dei cosiddetti Fab Four". Tutto sarebbe cominciato con il suggerimento di William al fratello di andarci piano e non prendere decisioni affrettate con l’attrice americana. Suggerimento che Harry avrebbe incautamente riferito all’allora fidanzata, portandola ad alzare le barriere contro la famiglia acquisita e il cognato in particolare.

Ecco, che l'attrice ha intrapreso allora la sua "guerra d'indipendenza dalla Corona", quindi ha convinto Harry che il fratello William e il suo staff avevano come obiettivo principale quello di "minare la sua immagine", con pettegolezzi, insinuazioni e notizie false messe in giro ad arte (come le accuse di bullismo nei confronti del personale di Palazzo), e che Kate Middleton facesse di tutto per metterla in ombra. Non solo, Harry ha iniziato a esaudire ogni desiderio della moglie, addirittura convincendosi di tutelarla per paura che posso accaderle qualcosa di brutto, come sua madre Diana.