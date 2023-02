Compleanni oggi: i compleanni VIP del 4 febbraio 2023

Tutti i compleanni di oggi 4 febbraio 2023

Oggi 4 febbraio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Natalie Imbruglia

Nata a Sidney il 4 febbraio 1975, oggi compie 48 anni

Natalie Jane Imbruglia è una cantautrice, compositrice e attrice australiana naturalizzata britannica. Ottiene la popolarità nel suo Paese con la serie Neighbours per poi trasferirsi a Londra e dedicarsi alla carriera di cantante. Il suo primo singolo di successo è Torn, a cui seguono altri brani che scalano le classifiche con Shiver.

Oscar de La Hoya

Nato a Los Angeles il 4 febbraio 1973, oggi compie 50 anni

Óscar de la Hoya è un pugile e dirigente sportivo statunitense di origini messicane. Ha vinto la medaglia d'oro all'Olimpiade di Barcellona del 1992. Ha vinto 10 titoli mondiali in 6 categorie di peso. Nel 2014 entra nella International Boxing Hall of Fame. Ha annunciato il ritiro nel 2009 ma nel 2020 ha confermato di voler tornare sul ring.

Alice Cooper

Nato a Detroit il 4 febbraio 1948, oggi compie 75 anni

Alice Cooper, nato Vincent Damon Furnier, è un cantante e attore statunitense. E' stato insignato della laurea honoris causa in arti dello spettacolo dalla Grand Canyon University nel 2004 e dal Los Angeles Musicians Institute nel 2012. Nel 2003 ha ricevuto la stella sulla Walk of Fame di Hollywood e nel 2011 è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame. Tra i suoi brani più famosi abbiamo No More Mr Nice Guy, Poison e School's out.