Compleanni oggi: i compleanni VIP del 4 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 4 novembre 2022

Oggi 4 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Luis Figo

Nato ad Almada il 4 novembre 1972, oggi compie 50 anni

Luís Filipe Madeira Caeiro Figo è un dirigente sportivo ed ex calciatore portoghese, di ruolo centrocampista-attaccante. Inizia la carriera nello Sporting Lisbona con cui vince una Coppa del Portogallo. Con la maglia del Barcellona vince una Supercoppa di Spagna, 2 Coppe del Re, 2 campionati spagnoli, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa europea. Nel 2000 passa al Real Madrid con cui vince 2 capionati spagnoli, 2 Supercoppe spagnole, una Champions League, una Supercoppa europea e una Coppa intercontinentale. Nel 2000 vince il Pallone d'Oro. Dal 2005 al 2009, anno del suo ritiro, gioca nell'Inter con cui vince 3 Supercoppe italiane, una Coppa Italia e 4 scudetti.

Platinette

Nato a Langhirano il 4 novembre 1955, oggi compie 67 anni

Mauro Coruzzi, all'anagrafe Maurizio Umberto Egidio Coruzzi noto anche con lo pseudonimo di Platinette, è un conduttore radiofonico e televisivo, personaggio TV, cantante, attore e doppiatore. Diventa famoso alla fine degli Anni 90 come drag queen al Maurizio Costanzo Show. Negl Anni 2000 si fa conoscere come conduttore radiofonico per Radio Deejay e poi RMC 1.

Matthew McConaughey

Nato a Uvalde il 4 novemnre 1969, oggi compie 53 anni

Matthew McConaughey è un attore, regista e produttore cinematografico statunitense. Inizia la carriera nei primi Anni 90 con La vita è un sogno (1993) per poi comparire in film come Non aprite quella porta IV (1994) e Il momento di uccidere (1996). Inizia a farsi conoscere al grande pubblico con Amistad (1997), Contact (1997) e EdTV (1999). Negli Anni 2000 si dedica soprattutto alle commedie romantiche ma dal 2010 passa a ruoli più impegnati con Bernie (2011), Magic Mike (2012), Interstellar (2014) e la serie True Detective (2014). Nel 2013 vince l'Oscar come miglior attore protagonista con Dallas Buyers Club (2013).