Compleanni oggi: i compleanni VIP del 6 agosto 2022

Tutti i compleanni di oggi 6 agosto 2022

Oggi 6 agosto sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Geri Halliwell

Nata a Watford il 6 agosto 1972, oggi compie 50 anni

Geri Halliwell, all'anagrafe Geraldine Estelle Halliwell, è una cantautrice, scrittrice ed ex showgirl britannica. Diventata celebre nel 1994 per essere una dei membri delle Spice Girl, nel 1998 lascia il gruppo per dedicarsi alla carriera solista. Tra i suoi brani più famosi abbiamo Look at Me, Mi Chico Latino, Lift Me Up e la cover di It's Raining Men.

Benedetta Parodi

Nata ad Alessandria il 6 agosto 1972, oggi compie 50 anni

Benedetta Gaia Parodi è una conduttrice televisiva e scrittrice. E' diventata celebre per trasmissioni di cucina come I menù di Bendetta e Bake Off Italia e libri sullo stesso argomento. E' autrice di libri di fiabe per bambini (Le fate a metà). Sorella di Bendetta e Roberto, entrambi giornlisti, è sposata con Fabio Caressa.

Vittorio Craxi

Nato a Milano il 6 agosto 1964, oggi compie 58 anni

Vittorio Michele Craxi, detto Bobo è un politico ed ex sottosegretario di Stato agli affari esteri con delega ai rapporti con l'ONU nel secondo governo Prodi. E' stato esponente del Partito Socialista Italia, a cui ritorna dopo la sua ricostituzione, e in passato anche membro del Nuovo PSI e dei Socialisti Uniti. E' il secondo figlio di Bettino Craxi.

Marco Liorni

Nato a Roma il 6 agosto 1965, oggi compie 57 anni

Marco Liorni è un conduttore e autore televisivo e conduttore radiofonico. Nel 1992 esordisce su Canale 5 con Verissimo come inviato e poi come sostituto alla conduzione di Cristina Parodi. Dal 2000 al 2007 è inviato per il Grande Fratello e dal 2014 al 2018 conduce La vita in diretta. Dall'estate del 2019 conduce Reazione a catena.

Giorgio Rocca

Nato a Coira il 6 agosto 1975, oggi compie 47 anni

Giorgio Rocca è un ex sciatore alpino specialista dello slalom speciale. In carriera ha vinto undici gare di Coppa del Mondo, una Coppa del Mondo di specialità e tre bronzi ai Mondiali di categoria. Nel 2012 ha partecipato alla prima edizione di Pechino Express. Nel 2015 vince la terza edizione di Notti sul ghiaccio.