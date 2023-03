Compleanni oggi: i compleanni VIP del 7 marzo 2023

Tutti i compleanni di oggi 7 marzo 2023

Oggi 7 marzo sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Luciano Spalletti

Nato a Certaldo il 7 marzo 1959, oggi compie 64 anni

Luciano Spalletti è un ex calciatore, di ruolo centrocampista, e allenatore oggi sulla panchina del Napoli. In carriera ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa italiana con la Roma, due campionati russi, due Coppe di Russia e una Supercoppa russa con lo Zenit San Pietroburgo. Ha allenato anche Udinese, Empoli, Sampdoria e Inter.

Andrea Roncato

Nato a San Lazzaro di Savena il 7 marzo 1947, oggi compie 76 anni

Andrea Roncato è un attore, comico e personaggio televisivo italiano. Diventato famoso negli Anni 80 grazie al duo Gigi e Andrea in coppia con Gigi Sammarchi, ha poi partecipato da solo a diversi cinepanettoni, Fantozzi subisce ancora e Rimini Rimini. Ha avuto una relazione con Moana Pozzi ed è stato sposato con Stefania Orlando.

Rachel Weizs

Nata a Londra il 7 marzo 1970, oggi compie 53 anni

Rachel Hannah Weisz è un'attrice e produttrice cinematografica britannica naturalizzata statunitense. E' diventata famosa a cavallo tra gli Anni 90 e 2000 con La mummia e La mummia - Il ritorno. Altri suoi celebri film sono Il nemico alle porte, About a Boy - Un ragazzo, Agora, Youth - La giovanizze e Black Widow. Nel 2005 vince l'Oscar come migliore attrice non protagonista per The Constant Gardener - La cospirazione. E' sposata con Daniel Craig.