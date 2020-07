Con "Alpine Gin&Tonic" è estate anche a casa. Per prepararlo ci pensa Roner

Come preparare due ottimi gin tonic che racchiudono i sapori ed i profumi dell’Alto Adige direttamente tra le pareti domestiche. Ci pensano le distillerie altoatesine Roner a confezionare dei preparati da miscelare a casa. Basta utilizzare un kit preconfezionato completo di tonica e gin nelle dosi corrette. Con la box “Alpine Gin&Tonic” il consumatore può infatti essere, anche senza alcuna esperienza, il bartender della serata: un’idea regalo perfetta per chi vuole creare un piccolo angolo bar o per gli appassionati del gin tonic, il cocktail più in voga dell’estate. Limestone Tonic Water é l'unica tonica prodotta in Alto Adige ed è un prodotto biologico con una dolcezza equilibrata e leggere note amare. Caratteristiche che si sposano perfettamente con il balsamico Z44 Distilled Dry Gin. Un matrimonio che si è voluto celebrare in grande stile: le quattro bottigliette “trovano infatti casa” in un’elegante confezione di cartone che richiama, in grafica, gli ingredienti del gin di Roner e le cromie della tonica.

Scheda Alpine Gin&Tonic. Le note mediterranee di agrumi si uniscono alle molteplici erbe alpine per completare le note balsamiche delle pigne di cirmolo. Alpine Z44 Gin e Limestone Tonic Water portano i profumi di erbe del gin a un nuovo livello Abbinamenti: servito con ghiaccio in un grande bicchiere da vino rosso con una fetta di limone e un rametto di rosmarino fresco è la bevanda perfetta per l’estate Contenuto: 2 x Z44 0,05l + 2 x Limestone Tonic 0,2l.

La Gin Z44. Distilled Dry Gin con estratto di pigne di Pinus cimbra Z44 è una versione di gin particolarmente fresca, profumata e balsamica. Il mastro distillatore ha lavorato per rispondere a quelle che sono le esigenze di mercato: negli ultimi anni il gin sta infatti vivendo un periodo di particolare interesse da parte degli appassionati, sempre alla ricerca di novità e d’interpretazioni originali. Z44 è realizzato con un’infusione di una selezione di botaniche, che provengono principalmente dalla regione altoatesina e donano un profilo alpino, caratterizzato da profumi di boschi di montagna, di pini, di erbe alpine e di fiori delle malghe. Proprio questa connotazione rende il gin interessante e speciale. Si può degustare liscio o può essere utilizzato per preparre cocktail.