Corona e l'ultima foto di Berlusconi: "Non la pubblico, devo troppo a Silvio"

Berlusconi e l'ultima foto, Corona: "Non avrei mai pubblicato per lucrare sulla sua malattia, gli devo troppo"

Fabrizio Corona, l'ex paparazzo più celebre d'Italia, ha rivelato di essere venuto in possesso di alcune fotografie di Silvio Berlusconi ma di "non averne voluto approfittare". A rivelarlo è lui stesso attraverso la condivisione sui social di un articolo di Mowmag.

L'antefatto riprende la famosa foto spuntata sul web in cui compare Silvio Berlusconi presso un bar della sua amata Milano 2, in compagnia della compagna Marta Fascina e delle sue guardie del corpo. In quell'occasione, la coppia ha ordinato due gelati per godersi il panorama sul lago, dove, nonostante il peso della malattia in stato avanzato, il Cavaliere ha accettato di farsi ritrarre in compagnia di alcuni bambini che volevano una foto ricordo. Tra questi c'era anche il figlio del titolare del locale, entrambi grandi tifosi del Milan.

Nell'immagine, Berlusconi appare visibilmente segnato dalla malattia. Oltre a quella foto però, a quanto ha fatto intendere l'ex paparazzo, sembra se ne siano saltate fuori altre tre, che Corona avrebbe ricevuto via mail lo scorso venerdì, con il chiaro intento di farle diffondere così da trarne profitto.

L'ex paparazzo però non ha voluto dar seguito all'azione malevola e non ha neppure risposto - fa sapere - ritenendo poco elegante lucrare sulla malattia di Berlusconi. "È un gesto che non avrei mai compiuto - ha scritto lo stesso Corona sui social - "la mia vita si è intrecciata molte volte con quella di Berlusconi. Ho fatto parte del mondo creato con l'arrivo di Mediaset".