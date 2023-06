Chi è Luigi Berlusconi, dall'ingresso in Mediolanum a 17 anni all'app per incontri gay

Chi è Luigi Berlusconi, il figlio minore di Silvio. Dall'ingresso nel Cda di Mediolanum a 17 anni alla presunta omosessualità

Il figlio minore di Berlusconi fa strage di cuori sul web. I funerali di Silvio, trasmessi a oltranza da tutte le principali emittenti e testate italiane, hanno fatto emergere un personaggio poco noto ai riflettori della cronaca e del gossip. Si tratta di Luigi Berlusconi, ultimo nato dall’unione tra il Cavaliere e Veronica Lario.

Non avvezzo a stare sotto i riflettori, in maniera simile alla sorella Eleonora, di Luigi si sa ben poco. Ma dopo essere finito inevitabilmente in mezzo al caos mediatico generato dalla scomparsa del padre, il web ha iniziato a farsi delle domande sulla vita privata del rampollo.

Chi è Luigi Berlusconi

Nato il 27 settembre 1988, Luigi Berlusconi è sposato da tre anni con Federica Fumagalli, fidanzata storica e impegnata nell’organizzazione di eventi. Nell’estate del 2021 è nato il loro primo figlio, Emanuele Silvio. Appena poco più di un anno dopo, il secondogenito, Tommaso Fabio.