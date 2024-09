Corona rivela: "Fedez ha tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega e ha tentato il suicidio a febbraio"

Fabrizio Corona racconta: "Fedez ha tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega e ha tentato il suicidio a febbraio"

Fabrizio Corona spara a zero contro gli ormai ex Ferragnez ai microfoni di Gurulandia. Il re dei paparazzi afferma che Fedez avrebbe tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega, comparsa nel suo ultimo video in risposta al dissing di Tony Effe. "A cavallo tra il 2018 e il 2019, Fedez è andato con Taylor Mega e rimangono in contatto. - racconta Corona - Questo è il primo precedente. Chiara l’ha saputo di recente. Fedez è stato nuovamente con Taylor nell’ultimo periodo, da separato, ma è successo anche prima".

Non solo, Corona va oltre e afferma che Fedez a febbraio avrebbe tentato il suo suicido. Una non troppo velata ammissione da parte del rapper di Rozzano è arrivata con il brano "Allucinazione Collettiva" in cui afferma: "Dì al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio. Che chiedo scusa, che chiedo venia, per procurato fastidio. Ho preso le gocce e no pezzi di vetro perché sapevo che non volevi che si sporcasse il tappeto (che ca*zo di spreco)".

Corona fornisce quindi maggiori dettagli: "Quando scoppia il caso del Pandoro Gate succede una cosa pesante e Federico nei primi giorni si è esposto a difendere Chiara. Poi esce fuori la storia delle uova di Pasqua e lì Fedez ha avuto uno choc e il primo tentativo di togliersi la vita è avvenuto lì. Ha preso una boccetta e se l’è calata tutta quanta ed è finito in ospedale". Corona poi chiarisce di sapere del tentato suicidio da febbraio ma che non avrebbe reso pubblica la notizia se non fosse uscito il singolo di Fedez in quanto "in un rapporto di amicizia e di bene ci si rispetta".