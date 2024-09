Fedez, stop al dissing con Tony Effe. "Allucinazione Collettiva" è tutta per Chiara Ferragni: testo e significato

Fedez stoppa il dissing con Tony Effe e fa uscire "Allucinazione collettiva", l'ultima canzone tutta dedicata all'ex moglie Chiara Ferragni. VIDEO, TESTO E SIGNIFICATO

IL SIGNIFICATO DEL TESTO

"Allucinazione collettiva" non è l'ennesimo dissing che Fedez "dedica" al collega-rapper Tony Effe, bensì una canzone che ripercorre a grandi linee la relazione (bella e dannata) con Chiara Ferragni, ormai ex moglie. Dal tentato suicidio al bacio con Rosa Chemical a Sanremo, fino alle più grandi gioie per entrambi: Leone e Vittoria, i loro figli. “Eppure lo so che mi hai donato le cose più belle che ho", scrive il rapper. "Con te ho vissuto cose che io non rivivrò mai più", ammette Fedez. Che poi fa anche mea culpa: "E anche io di cazzate ne ho fatte un po' troppe. Abbiamo vinto un concorso di colpe", e nel ritornello si chiede come sarebbe potuta andare se i due avessero agito diversamente: "Ed io mi chiedo ancora se c'è un lieto fine a una favola infelice e storta. Se fossi stato un altro me, tu un'altra te forse sarebbe tutta un’altra storia".