Corona Sunsets Session successo a Milano sulle note di Jack Jaselli e Samuel

Corona Sunsets Session, l'evento di Milano con la musica di Samuel e Jack Jaselli

Milano è stata la città protagonista di Corona Sunsets Session: sabato 27 maggio si è svolto uno speciale e attesissimo appuntamento per vivere il perfetto aperitivo al tramonto con Corona e assaporare in anteprima in città il mood di Corona Sunsets Festival World Tour (la cui tappa italiana è prevista il 22 luglio al Teatro del Silenzio).

Gli ospiti speciali sono stati Samuel in djset, from subsonica - gli headliner di Corona Sunsets Festival World Tour - e il cantautore Jack Jaselli, che ha proposto la sua accogliente performance live insieme a un trio di musicisti e Simona Severini.

Corona Sunsets Session, l'evento milanese è stato un successo



Inoltre, sono stati presenti food corner e svariate attività di intrattenimento. Sul palco ha presenziato anche Ylenia, speaker di Radio 105, la radio ufficiale dell’appuntamento italiano di Corona Sunsets Festival World Tour.