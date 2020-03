Coronavirus, la campagna di Trussardi sostiene l'ospedale di Bergamo

Anche Trussardi si unisce alle campagne solidali indirizzate agli ospedali d'Italia. Il noto marchio di moda scende in campo con una raccolta fondi dedicata al paese della sua città natale: il Giovanni XXIII di Bergamo. I cui posti in terapia intensiva sono terminati e le autorità hanno disposto i primi trasferimenti dei malati in altri ospedali italiani, mentre in città si lavora per allestire un ospedale da campo negli spazi della fiera. Intanto mercoledì una colonna di circa 30 mezzi militari hanno portato in altre destinazioni del Paese una settantina di bare a testa a causa dell'esaurimento dei posti nel cimitero monumentale della città. Fino al 31 marzo, il ricavato delle vendite sul sito e-commerce di Trussarti sarà devoluto interamente a Cesvi, cooperativa bergamasca, nel quale sito potranno essere realizzate le donazioni. "Il nostro impegno ora - spiega Tommaso Trussardi, presidente del marchio di Levriero - è rivolto alla cura delle persone che rischiano la vita a causa del coronavirus. La città ha sempre mostrato la sua vicinanza alla mia famiglia e ha contribuito alla nostra storia con creativi, artigiani e maestranze locali; un legame che dura da tre generazioni”.