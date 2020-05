Fase2 - Vacanze 2020, exploit di prenotazioni per le vacanze in barca

Mentre sono in discussione le norme da adottare per le vacanze in spiaggia, gli italiani cercano una soluzione che possa garantire momenti di relax e divertimento unici e, allo stesso tempo, sicurezza in questo momento di lento ritorno alla normalità.

Fase 2 - Post coronavirus: Exploit di prenotazioni per vacanze in barca. Le mete più ambite? Sardegna e Isole Eolie

Stare vicino ai propri cari è certamente il modo più sicuro per trascorrere una vacanza serena e circondati dalla tranquillità delle onde del mare: per questo motivo, le richieste da parte di gruppi formati da una o due famiglie rappresentano al momento quasi la metà di quelle registrate. In linea con questi dati, aumentano anche le ricerche di catamarani – imbarcazioni ideali per gruppi di 8 o più persone – in crescita del 50% rispetto al 2019. In aumento anche la voglia di salpare degli under 44, che rispecchiano ad oggi il 50% delle query pervenute a Sailogy, a dimostrazione che la barca rappresenta, anche in questo momento, una tipologia di vacanza approcciabile trasversalmente per tutte le età. Le vacanze lunghe prendono il sopravvento in quest’estate particolare e crescono infatti, rispetto alla scorsa stagione, le informazioni relative a noleggi da 2 (+43%), 3 (+93%) e 4 settimane (+138%).

Gli italiani fanno rotta verso Toscana, Eolie e Sardegna

Toscana, Isole Eolie e nord della Sardegna sono le mete privilegiate dagli italiani interessati ad una vacanza in barca; le ricerche in queste zone sono in aumento rispettivamente del 238%, 73% e 140% rispetto allo stesso periodo nel 2019. Si rafforza l’idea di un turismo domestico anche per le imbarcazioni e l’interesse degli italiani per il proprio paese segna un +124% in confronto allo scorso anno. Milanesi, romani e torinesi dimostrano maggior apprezzamento per questa forma di evasione. Con l’incertezza dovuta agli spostamenti, solo pochi ottimisti considerano la possibilità di prenotare per il mese di giugno, mentre agosto (+17%) e luglio (+15%) rimangono i mesi più richiesti. A dimostrazione di un riconoscimento della vacanza in barca come esperienza sicura per l’estate, i new users rappresentano l’86%.

Parole chiave: sicurezza e libertà

Il viaggio in barca rappresenta un’esperienza in grado di regalare emozioni uniche: senza rinunciare al senso di avventura che caratterizza una vacanza di questo tipo, solcare il mare è quest’anno anche sinonimo di sicurezza. In un’estate in cui il senso della vacanza è rivoluzionato da cause di forza maggiore, il noleggio di un’imbarcazione offre i mezzi e l’opportunità di rivalutare il rapporto con il mare: un accesso esclusivo a luoghi isolati e irraggiungibili se non in questo modo, senza contare la grande libertà di poter ridisegnare in qualunque momento l’itinerario e far vela verso un posto sempre nuovo. Trovarsi circondati e immersi nella natura selvaggia, dove il verde intenso delle coste si fonde con il blu del mare e percepire un profondo contatto con questo ecosistema è un’esperienza possibile solo a bordo di una barca. Inoltre, questo mezzo permette una grande versatilità: in barca non esistono orari, se non quelli della natura.