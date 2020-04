Coronavirus, wedding planner lancia la rubrica social dedicata alle spose 2020

La wedding planner Antonella Cammarano lancia la rubrica social che aiuta a credere nel giorno più sognato da sempre da tutte le donne, anche durante la crisi coronavirus.

L’emergenza Covid-19 rappresenta un periodo problematico e difficile per tutti, con impatti sociali enormi e disagi psicologici, con la conseguente precarietà ed incapacità di immaginare un futuro. A risentirne, in modo particolare, anche le future spose alle prese, da tempo, con l’organizzazione del proprio matrimonio. La lontananza dal futuro compagno e il vedere sempre più lontano il giorno delle nozze, ed in particolare quel sogno tanto atteso, può creare attualmente ansie e frustrazioni da cui non tutte riescono a difendersi.

Antonella Cammarano, wedding planner e proprietaria dell’atelier di abiti da sposa “Da sposa in sposa” a Battipaglia, ha creduto fosse utile, per tutte le donne particolarmente sensibili, in questo periodo, offrire un supporto psicologico da parte di una specialista, la psicologa Sara De Chiara, che racconta anche la sua personale esperienza come futura sposa 2020. Il suo matrimonio é attualmente programmato ad agosto.

Dalla pagina social ufficiale dell’atelier, è possibile accedere alla rubrica dedicata, con due lettere di consigli utili. Inoltre la psicologa-sposa potrà rispondere a chi chiede maggior supporto psicologico. L’approccio di Antonella non convenzionale, informale e da sempre vicino alle spose, é oggi testimoniato da questa sentita iniziativa che da subito ha colpito il cuore delle spose.