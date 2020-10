Costantino della Gherardesca "ambasciatore culturale" della Corea in Italia

Costantino della Gherardesca, conduttore di Pechino Express e concorrente di Ballando con le Stelle, è stato scelto come “ambasciatore culturale” dall’Istituto Culturale Coreano per promuovere la cultura del paese asiatico in Italia. Suo primo incarico la promozione della Korea Week, la settimana di eventi, dal 25 al 31 ottobre, dedicati al paese asiatico che quest’anno sarà in live streaming.

“Abbiamo fortemente voluto Costantino della Gherardesca come nostro ambasciatore culturale -commenta il direttore dell’Istituto Choong Suk Oh- durante la trasmissione Pechino Express aveva dimostrato di aver perfettamente capito la duplice anima coreana che in ogni nostra manifestazione cerchiamo di trasmettere: non solo una nazione avveniristica votata al progresso, ma anche un’identità culturale inconfondibile fatta di arte, musica, tradizioni”.

A sua volta Costantino della Gherardesca afferma: “Credo che la mia nazione, l’Italia, possa trarre enormi benefici da un’apertura alla cultura coreana. Negli ultimi anni la Corea è diventata un paradigma a livello globale: una storia di successo che dimostra quanto sia fondamentale la valorizzazione delle proprie tradizioni ma anche l’impegno, l’ingegno, l’apertura dei propri orizzonti e l’importanza data all’istruzione nella sfera pubblica”.

“Primo incarico” del conduttore sarà la promozione della Korea Week dal 25 al 31 ottobre, la settimana di eventi gratuiti, quest’anno in live streaming, che quest’anno, sarà aperta da una “gara performance” di K-Pop dance con quindici gruppi scelti in tutta Italia e continuerà con corsi di cucina, mostre, spettacoli di art performance.

Il fenomeno K-Pop è la tendenza mondiale che negli ultimi tempi sta spopolando anche in Italia tra i giovani e i giovanissimi. Inizialmente diffuso soprattutto sui social media, in particolare TikTok, il Korean Pop si sta affermando sempre di più nel mondo della musica mainstream, trainato dall’indiscusso successo della famosissima band BTS.

Proprio il K Pop sarà protagonista della performance, ancora top secret, di Costantino della Gherardesca a Ballando con le stelle.

Il conduttore produrrà inoltre ilKPopCast, il podcast specializzato in musica e cultura pop coreana che, a partire da venerdì 23 ottobre sarà online su tutte le piattaforme.

Alla conduzione, Jennifer Poni – già concorrente della terza edizione del reality di Raidue Il Collegio e vincitrice, in coppia con Nicole Rossi, dell’ultima edizione dell’adventure reality Pechino Express - e Ara Cho, una giovane studentessa italo-coreana appassionata di taekwondo, musica e pole dance.

Non soltanto musica – ogni episodio presenta una dozzina di canzoni, dalle hit più hot del momento a brani che permettono di ripercorrere la storia del fenomeno KPop - ma anche interviste, rubriche, segnalazioni, novità discografiche.

K-PopCast si candida a diventare il programma in formato podcast di riferimento di tutte le fandom italiane dei gruppi musicali della scena pop coreana.