Cristina Marino e Luca Argentero genitori bis, la prima foto del pancione

Cristina Marino e Luca Argentero genitori bis. Ecco il primo scatto con il pancione

Cicogna in arrivo per Cristina Marino e Luca Argentero. La coppia ha annunciato con una foto il lieto l’evento e con la didascalia: “Io, te, Nina e una nuova luce”.

La famiglia dell’attore si allarga, dopo la piccola Nina Speranza, un altro bebè in arrivo per l’influencer Cristina Marino e Luca Argentero. La loro felicità è palpabile dall’immagine, per dare l’annuncio hanno scelto una foto al mare al tramonto: lui tiene in braccio la primogenita e bacia la moglie che mostra il pancione.

Cristina Marino e Luca Argentero hanno trascorso le vacanze al mare mostrando foto di paesaggi paradisiaci e curve strepitose. L’influencer ha pubblicato le foto del suo fondoschiena e del suo florido decolleté nascondendo il pancino in crescita ai fan.