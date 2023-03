"Da giovane solo alcool e sesso". La nostalgia del "vecchio" Hugh Grant

Hugh Grant: "Ora guardano tutti il telefono, che tristezza"

Quanta nostalgia per Hugh Grant al The Late Show di Stephen Colbert. L'attore ha presentato il suo ultimo film, "Dungeons & Dragons-L'onore dei ladri". Alla domanda su quale fosse la categoria del suo personaggio nel popolare gioco di ruolo da tavolo degli anni '80, Grant si è lasciato andare: "Mi è stato detto che sono un ladro. Non l'ho mai capito. Mi vergogno, sono qui a promuovere il film e non ci ho mai giocato", ha scherzato.

Colbert ha incalzato Grant chiedendo se l’attore avesse mai giocato ad un gioco da tavolo prima di allora. "Non ancora - ha replicato - ma forse questa è la serata giusta? Penso che Chris Pine di tanto in tanto abbia provato, se ne parlava. I film sono così strani adesso. Ai vecchi tempi, alla fine della seconda settimana, ti ubriacavi tutte le sere, cenavi e ci si innamorava l'uno dell'altro e così via. Ma tutto questo si è fermato a causa dei telefoni. Tutti vanno a casa e guardano Twitter. Che tristezza. Sai, Tarantino bandisce i telefoni dai suoi set. E ha ragione" ha concluso Grant.

Grant aveva già fatto parlare di sè ultimamente. Alla Notte degli Oscar 2023 ha risposto in modo seccato alla presentatrice del pre-show, Ashley Graham, ammettendo di non tifare per nessun film in gara con uno snob “qui è la fiera delle vanità”.