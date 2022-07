Dayane Mello bacia Soleil Sorge sulla bocca: "Love you"

La modella brasiliana Dayane Mello, in occasione del compleanno di Soleil Sorge, la bacia sulla bocca e le dedica il suo amore

La modella Dayane Mello torna a baciare. Questa volta le sue labbra si sono posate su quelle della sua migliore amica, Soleil Sorge e le fa una dedica speciale in occasione del 28esimo compleanno. La 33enne brasiliana ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, una serie di immagini che la ritraggono insieme alla bionda italo-americana. Nella didascalia dello scatto ha sottolineato di ammirare Sole e di considerarla la sua “migliore amica”.

Infatti, Dayane Mello scrive: "Avere un migliore amico come te è un onore. Ammiro la persona che sei e spesso ti ammiro. Voglio che tu sappia che ti vedo come una grande donna, una che lotta per ciò che vuole e sa sempre imporsi". "Sei fantastica e sono orgogliosa di essere tua amica. Voglio sempre essere al tuo fianco, in qualsiasi situazione. Ti amo così tanto, ricordalo sempre. buon compleanno. Love you”, ha concluso la modella.