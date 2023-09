Diletta Leotta, compleanno da sogno tra i grattacieli milanesi- FOTO

Diletta Leotta festeggia in ritardo il suo 32esimo compleanno con una festa tra amici su una terrazza di un grattacielo di Milano

Diletta Leotta ha avuto già il suo regalo di compleanno lo scorso 16 agosto con la nascita della figlia Aria. Dopo la gravidanza ha quindi potuto festeggiare anche il traguardo dei 32 anni con una festa sulla terrazza di un grattacielo milanese, ovviamente insieme al compagno Loris Karius e alcuni amici.

La cena è stata preparata da Alessandro Borghese mentre per la musica hanno partecipato Matteo Lotti e Babi K. Tra gli invitati c'erano ostanza Caracciolo, Francesca Muggeri, Roberta Sinopoli, Elena Barolo, Daniele Battaglia e molti altri. Silvia Slitti per la festa di Diletta Leotta ha scelto un allestimento ricco di fiori e dettagli dorati.

Diletta Leotta e Karius hanno quindi presentato ufficialmente Aria agli amici con un'incredibile vista sullo skyline di Milano. Durante la festa c'è stato anche un sipararietto musicale con la presentatrice di DAZN che si è data al karaoke ed è stata ribattezzata Lady Gaca dal collega Daniele Battaglia.

Diletta alla fine ha dovuto abbandonare i tacchi abbinari a un abitino nero per indossare le ciabatte e darsi finalmente a un ballo sfrenato. "Spero di essere una buona mamma... senza rinunciare a me", ha detto la conduttrice radiofonica in una recente intervista.