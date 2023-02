Diletta Leotta, gli amici: è incinta. E Karius...le accarezza il pancino

Gli amici della conduttrice confermano: Diletta Leotta è incinta e spunta il post di Loris Karius che...

Innamorati come non mai. Ecco l'ultimo post di Instagram, dove Diletta Leotta e Loris Karius appaiono felici e stando ai rumors, gli amici confermano che la bionda conduttrice di DAZN potrebbe essere incinta. Gli indizi? Il popolo social e i suoi fan hanno notato che cerca sempre di camuffare le foto nascondendo la pancia dietro borse o rimamendo seduta.

Diletta Leotta incinta? Le voci sono sempre più insistenti: gli indizi

Il portiere del Newcastle Loris Karius posta uno scatto, dove abbraccia Diletta Leotta tenendole dolcemente una mano sul ventre, lei pubblica un insieme di foto che mostrano tutta la loro passione. Gli amici avrebbero confermato l’arrivo della cicogna per l’estate.

Chi è Loris Karius, il compagno di Diletta Leotta

Loris Karius è tedesco, ha 29 anni ed è un portiere di calcio. Dello sportivo si ricorda soprattutto la sua prestazione negativa nel 2018, a Kiev durante la finale di Champions League persa 3-1 dal suo Liverpool contro il Real Madrid.

In particolare, Loris Karius era stato sfortunato protagonista di due errori gravi che avevano consegnato la "coppa dalle grandi orecchie" ai Blancos. Subito dopo la partita Karius ha detto: "La squadra ha perso per colpa mia. Mi dispiace per il club, per tutti. Se potessi tornare indietro".

Dopo quella finale, Loris Karius ha giocato in prestito per due anni al Besiktas dove, come se non bastasse, è entrato in conflitto con il club turco a causa di una serie di mancati pagamenti. Poi, si è trasferito sempre in prestito all'Union Berlino per poi fare ritorno al Liverpool. Dopo che si è concluso il contratto con i Reds, oggi si trova sempre in un club inglese: il Newcastle.