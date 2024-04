Diletta Leotta rimbalzata al Berghain: "Mai stata trattata così"

Diletta Leotta non è riuscita ad entrare al Berghain di Berlino: "Non mi hanno mai rimbalzato in maniera così brutta"

Anche i VIP qualche volta non riescono ad entrare nei locali alla moda. La conferma arriva dal racconto di Diletta Leotta a Radio 105 legato alle sue ultime vacanze a Berlino insieme al compagno Loris Karius. La coppia infatti è stata lasciata fuori dal Beghain, celebre discoteca tedesca. "Avevo tanta voglia di andare al Berghain, dove però c'è una selezione severissima - ha confidato Diletta Leotta a Daniele Battaglia - Sono arrivata là davanti con il mio cappotto bellissimo, quello giallo tutto peloso, e un sorriso smagliante e ho detto 'ciaooooo'".

Il volto di DAZN ha poi continuato: "Non mi hanno mai rimbalzato in maniera così brutta. Ma Loris ha fatto un errore perché mi ha spostato per prima, per diciamo entrare per prima perché solitamente le ragazze hanno più chance. E mi hanno guardato così e mi hanno fatto (Diletta fa no con la testa). E ha riso, ha riso pure. Loris mi ha spinto per andare via immediatamente perhé lì non puoi insistere, se è no è no".

I suoi fan comunque le hanno ricordato che dal Berghain sono stati lasciati fuori anche Rihanna ed Elon Musk e soprattutto le hanno dato qualche consiglio su come entrare la prossima volta. Il primo errore è stato quello di indossare un cappotto giallo. Il look deve essere total black e non si deve mai parlare e men che meno sorridere in fila.

Nel frattempo MessinaToday ha rivelato la data delle nozze di Diletta Leotta e Karius. La coppia convolerà a nozze a Vulcano il 22 giugno. La cerimonia si terrà al Therasia Resort, dove la conduttrice ha già trascorso una piccola vacanza insieme alla figlia Aria ad ottobre.