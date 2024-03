Diletta Leotta, matrimonio e Karius in serie A? "Se si avvicinasse a Milano.."

"La mia passione per il padel? E' uno sport stupendo", racconta Diletta Leotta ai microfoni di Affaritaliani.it. La showgirl nei giorni scorsi è stata protagonista al Padel Palace di Milano (in zona Precotto), che ha visto l'inaugurazione del bistrot di Alessandro Borghese ABKS Break Time. Qualche tempo fa ci raccontasti che volevi prendere lezioni: "Ma poi... sono rimasta incinta e quindi ho rimandato (dice sorridendo, ndr), il mio tempo è poco però qualche volta vado a giocare quando ho un weekend libero"

Diletta e il calcio: la musa della serie A su Dazn racconta il finale di stagione del campionato italiano con un salto in Liga dove ad aprile si vivrà la show di Real Madrid-Barcellona in un Santiago Bernabeu che si annuncia tutto color blanco: "Sarà divertentissimo anche perché l'Inter ha la possibilità di vincere lo scudetto in maniera 'unica' durante il derby con il Milan (lunedì 22 aprile, i nerazzurri dovranno uscire dalla stracittadina con 16 punti di vantaggio, attualmente ne hanno 14, ndr). E tra l'altro il giorno prima sarò al Clasico con il Real Madrid che ha la possibilità di conquistare il titolo (8 punti di vantaggio dei madrileni sui blaugrana quando mancano solo nove giornate alla fine, ndr). Sarà bellissimo raccontare questo finale suggestivo di Serie A e di Liga su Dazn"

Il giocatore che ti ha colpito di più quest'anno in serie A... "Lautaro Martinez tantissimo, nonostante la serata storta che ha avuto in Champions League (col rigore sbagliato nel match degli ottavi contro l'Atletico Madrid), ma ciò non toglie alla stagione fantastica che ha fatto. E' diventato un giocatore maturo, un riferimento, il capitano di un'Inter che merita lo scudetto"

Diletta Leotta e il matrimonio con Karius: a giugno in Sicilia. Data e location top secret. Poi ad agosto riprenderà la stagione calcistica. Recentemente hai detto che ti piacerebbe avere Loris in serie A... "Sapete che... sapevo mi avreste fatto questa domanda? Non so perché, ma intuivo che potesse arrivare...", scherza la conduttrice di Dazn. Ma se potessi esprimere un desiderio in che squadra ti piacerebbe vederlo? "Io vivo a Milano, quindi qui vicino a livello di comodità... Però gli auguro il meglio della sua carriera e sicuramente saprà scegliere il posto migliore". Attualmente è al Newcastle (contratto in scadenza a giugno 2024), se resta in Premier League va bene? "Certo. Va bene anche lì. Però mi farebbe piacere se si avvicinasse"

Il ruolo del portiere è delicato. Che impressione ha Karius dei portieri italiani? "Molti li conosce e con alcuni ci ha anche giocato. E' un ruolo particolare perchè devi dare tutto e se sbagli non è facile recuperare. Ha un'idea molto positiva del livello di portiere in Italia, è molto entusiasta della serie A. Tra l'altro è un campionato che non conosce, io gli dico sempre che i giocatori che vengono nel nostro Paese poi si innamorano dell'Italia. E spesso ci restano. Quindi secondo me, dovesse un giorno venire qua si innamorerebbe anche lui della serie A..."

Padel, Dazn, Radio 105 ogni giorno dal lunedì al venerdì ('Take Away' ore 12-13 con Daniele Battaglia)... e cos'altro dobbiamo aspettarci dal tuo 2024? "Adesso esce la terza edizione di Mamma Dilettante, il mio podcast del quale sono molto contenta e che sta avendo grande successo. Ci sono tante mamme che si ritrovano in quello che raccontiamo, nelle esperienze che convidiamo con loro e i papà. Sarà la prossima cosa bella che vedrete e disponibile su tutte le piattaforme"

