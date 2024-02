Dazn doppio canestro con BodyCam-Fan Zone. E scende in campo Diletta Leotta...

Per le semifinali e la finale della Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia di basket, sul parquet dell’Inalpi Arena e in diretta streaming su DAZN, DAZN mette in campo un’indimenticabile esperienza sportiva: dopo i primi esperimenti effettuati con la BodyCam nel massimo campionato calcistico, l’innovazione debutta in un evento ufficiale di basket italiano.

Durante la finale di domenica 18 febbraio, infatti, la DAZN Ref Cam mostrerà in diretta le azioni più salienti della partita da una prospettiva del tutto unica: quella dell’arbitro in campo.

Ad amplificare le emozioni delle semifinali e della finale e offrire maggiore inclusività, anche Fan Zone powered by UnipolSai, la funzionalità di DAZN che permette a tutti gli appassionati di basket di commentare la semifinale dell’EA7 Emporio Armani Milano contro la Umana Reyer Venezia e di UNAHOTELS Reggio Emilia contro Generazione Vincente Napoli Basket nonché le finali maschili e femminili attraverso chat, partecipare a sondaggi esclusivi e tifare la propria squadra del cuore insieme alla community degli appassionati della palla a spicchi.

Prevista anche la partecipazione eccezionale di Diletta Leotta, volto dell’evento e Master of Ceremony della Finale. Diletta Leotta scenderà a bordocampo il 18 febbraio per condurre il prepartita, visibile in esclusiva su DAZN a partire dalle 17:15, a fianco di Simone Pianigiani, ex coach di Siena, Milano e della Nazionale italiana. Nei minuti che anticipano la Finale, le immagini e le interviste condotte da DAZN saranno trasmesse anche sui maxischermi all’interno del palazzetto.

Alla telecronaca la voce del basket di DAZN Matteo Gandini con il commento tecnico di Simone Pianigiani.