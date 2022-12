Diletta Leotta: "Sono passionale. Ecco come trovare l'uomo giusto...". Foto

“Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto”



“Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero”. Così parla Diletta Leotta, che si è raccontata in un'intervista sul settimanale F. La conduttrice, che è approdata a DAZN Canada con le prime conduzioni in un inglese perfetto, ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita privata, impegnata adesso con l’amore per Loris Karius.

Diletta Leotta e Loris Karius a Miami (foto Chi)



“Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto”, spiega Diletta Leotta spesso giudicata per le sue relazioni sentimentali: "Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero”.





Sulle possibili delusioni in amore non ha dubbi: “Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza, anche sbagliando. A costo di incassare delusioni, una dopo l’altra. È la mia vita. Mia madre continua a dirmi di stare attenta, di andarci piano. Ma io non sento nessuno: ci devo sbattere la testa prima di fermarmi”.