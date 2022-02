Dopo le restrizioni Covid, il divertimento riparte dall'eccellenza italiana

Come stanno ripartendo musica, locali e divertimento?

Mentre le restrizioni dovute al Covid vengono finalmente allentate e mentre 'estate 2022 si prospetta piena di grandi eventi, che succede tra disco, bar e luoghi di ritrovo? E gli artisti, che scelte stanno facendo?



DAN:ROS, dj producer sammarinese conosciuto in tutto il mondo per sonorità in bilico tra nu disco e deep house, torna a farsi sentire nel mondo con “Searching For The Love”, un brano pubblicato dalla newyorkese Nervous Records, un punto di riferimento per chi le sonorità da ballo più sofisticate. Il brano l'ha realizzato con Venessa Jackson e Mark Coppi ed è davvero perfetto anche per rilassarsi, non solo per ballare. Perché l'Italian style funziona in tutto il mondo, sulla pista da ballo.

Il Qi Clubbing di Erbusco, realtà di riferimento in Franciacorta molto amata anche dai milanesi, ai suoi ormai conosciuti dinner show serali d'eccellenza, finalmente aggiunge party tutti da vivere ballando sul dancefloor. In ogni caso, ciò che conta in questo spazio è la qualità della proposta. "Cerchiamo di curare al massimo ogni singolo dettaglio, compreso il servizio", spiega Emiliano Milano, l'art director di Qi Clubbing che qui mette in produce anche gli show curati dalla sua Black Label Events.

Veri musical da godere in un grande teatro oppure dinner show d'eccellenza da gustare mentre si cena al sofisticato The Beach, ristorante gestito da italiani con cucina del Belpaese: se tutti o quasi conoscono la bellezza della barriera corallina ed il relax del mare di Sharm El Sheikh, la qualità del divertimento che si gode al Domina Coral Bay è unica. Tra gli show più recenti, tutti interpretati da decine di performer e artisti, ecco quelli dedicati a Cleopatra e Micheal Jackson. Musiche indimenticabili, coreografie e scenografie si fanno ricordare fanno il resto.

Allentate le restrizioni, brilla il made in Italy

Le casse acustiche Made in Italy Pequod Acoustics sono in vetroresina, lo stesso materiale di alcune delle barche più veloci al mondo. Non per caso si chiamano Pequod, come il veliero del comandante Achab in Moby Dick... e proprio come Achab i fondatori del marchio, gli ingegneri fiorentino Andrea e Simone Ugolini, continuano il loro viaggio senza fine alla ricerca del suono perfetto. Il loro lavoro piace a livello internazionale e qualche giorno fa, a Firenze, si è fermata anche la top dj internazionale Nina Kraviz, per un pomeriggio di ascolti, mentre era in viaggio tra Roma e Parigi.

Restando in ambito eccellenze italiane, romane in particolare, ecco ARA, un Boiler Club in cui suono e luci creano un’esperienza immersiva unica. Questo spazio, perfetto per party esclusivi che coinvolgono poche decine di persone, sorge in un luogo unico, ricco di storia, da cui è possibile vedere tutta Roma. Non solo: è situato all'interno di una nuova boutique hotel extralusso, il Monastero dei Santi. "Il nome di questo nuovo spazio, ARA, è un omaggio all'altare dell'antico monastero", spiega Karlheinz, che l'ha creato anche dare un luogo fisico per le sue sperimentazioni artistiche. Tra le sue creazioni, Licht, uno strumento che crea musica per interpolazione luminosa.

Chiudiamo con il buon bere, un'altra eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Michele Piagno, bartender di livello internazionale che ha anche creato cocktail fluorescenti ed altre particolarità, sta sempre più spesso diventando una sorta di ambasciatore delle eccellenze della sua regione, il Friuli. Tra le sue attività più recenti, c'è una collaborazione tutta friulana, con Birra Friuli. "Alex Corazza ed il team di Birra Friuli hanno producono una Lager a bassa fermentazione davvero molto buona", spiega Michele Piagno. "Per degustarla in modo nuovo, sto sperimentando per creare due nuovi cocktail, uno deciso e uno delicato, per accontentare i gusti di tutti”.

