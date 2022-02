Drusilla Foer, dopo Sanremo condurrà un programma in prima serata: i dettagli

Ci vuole un fiore, in prima serata condotto da Drusilla Foer

Drusilla Foer, il personaggio nato dall’estro creativo dell'attore Gianluca Gori, torna in televisione, non solo da co-conduttrice (come a Sanremo, qui) o da ospite (come a Verissimo, qui), bensì al centro della scena, dda conduttrice principale.

Secondo quanto riportato da Dagospia, che ha dato la notizia in anteprima, Madame Foer sarà protagonista di una prima serata in programma venerdì 1 e 8 aprile, ovvera la trasmissione Ci vuole un fiore, un programma prodotto dalla Ballandi. Si tratterà a quanto pare di un format piuttosto particolare e inedito per la Rai, legato all’ambiente e alla sostenibilità. Uno show ecologista ma con pennellate di ironia, come è nello stile di Drusilla, che fra un’ospitata di comici e di musicisti e l’altra metterà al centro il Pianeta Terra.

Drusilla Foer, in realtà, non sarà sola sul palco: al suo fianco, infatti, ci saranno il cantante e ex vincitore di Sanremo Francesco Gabbani e il comico Nino Frassica.