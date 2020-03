E la Luna (piena) bussò: domenica nelle vostre case, in diretta

DOMENICA 8 MARZO, ORE 21.30 - DIRETTA LIVE DA “LA TORRE DEL SOLE”

Guardiamo oltre - A volte un’idea ti si delinea nella mente all’improvviso, e diventa in un attimo chiara, forte, reale. Queste giornate per noi, che viviamo di cultura ed eventi dedicati alle scuole e al grande pubblico, non sono semplici. Abbiamo dovuto annullare iniziative, laboratori, visite, serate d’osservazione. Ma la passione che ci muove da sempre resta immutata. E vogliamo darvi un segno.

Diretta Facebook - In un momento così delicato, così difficile, abbiamo pensato di fare un regalo a ognuno di voi: portarvi a casa la luna. Domenica 8 marzo splenderà in cielo una luna bella, bellissima. Spendente e vicina alla Terra. Uno spettacolo. Noi la osserveremo, e condivideremo con voi le magnifiche immagini che il telescopio ci consentirà di ammirare. Chiacchierando insieme.

No, non possiamo farvi venire da noi. Ma verremo noi da voi. In diretta streaming, sulla pagina Facebook de “La Torre del Sole” (@latorredelsole.it). Collegatevi alle 21.30, ci troverete. Nel nostro osservatorio, davanti al telescopio, pronti a spalancarvi, virtualmente, le porte di un luogo affascinante. Un luogo nel quale il piccolissimo si confronta con l’immenso, un luogo capace di farci alzare gli occhi al cielo, di invitarci a guardare oltre, a riempirci il cuore e la mente di bellezza.

Tutto Andrà Bene - Le meraviglie del cielo, lo splendore della luna. Non si portano via i problemi nei quali siamo immersi, non cancellano il Coronavirus. Ma, per un attimo, ci fanno alzare lo sguardo, ci fanno sognare, ci riempiono di cose belle. Sì, ecco, di cose belle. Quelle che ora, più che mai, ci servono. Quelle che non dobbiamo dimenticare di guardare, afferrare, prendere, fare nostre, assaporare. Soprattutto nei momenti più difficili.

Collaborazione - L’idea dell’evento nasce da un’unione d’intenti. Yanzi, agenzia creativa che da sempre realizza documentari e video spettacolari, e “La Torre del Sole”, che il cielo lo studia, lo esplora, lo conosce in profondità. L’unione fa la forza, ne siamo certi.